Osnabrück. Corona aktuell und mehr – Erfahren Sie täglich im NOZ Audio Snack, was Sie jetzt aus Ihrer Region wissen müssen.

Eine 55-Jährige Krankenpflegerin wurde einstimmig an die Spitze der SPD Ratsfraktion in Osnabrück gewählt, das Klinikum hat alle Mitarbeiter der höchsten Prioritätsstufe gegen Covid-19 geimpft und in Dissen baut ein Weltmarktführer.

Die Hintergründe zum Nachlesen:

Eine Krankenschwester ist neue Vorsitzende der Osnabrücker Rats-SPD



Quote von 80 Prozent: 580 Mitarbeiter im Klinikum Osnabrück geimpft



Weltmarktführer baut an der Dissener Bahnhofstraße



Was ist der „NOZ Audio Snack“?

Wir geben Ihnen täglich einen Überblick über die relevantesten Entwicklungen in der Region Osnabrück und dem Emsland (Mo. - Fr.: 5 Uhr): ob politische Entscheidung, Wochenendtipps oder das Coronavirus.

Anzeige Anzeige

Wo kann ich den „NOZ Audio Snack“ hören?

Alle Folgen vom „Audio Snack“ finden Sie auf der Internetseite www.noz.de/audiosnack. Außerdem können Sie das News-Update ganz einfach über unsere Apps auf Ihrem Smartphone oder über Alexa hören. Alle Infos dazu finden Sie hier: Audio auf dem Handy. Für Menschen ohne Internet-Zugang bieten wir die Möglichkeit an, unser Update über das Telefon zu hören. Einfach folgende Nummer wählen und wissen, was heute wichtig ist: 0541/96325818.