Osnabrück. Corona aktuell und mehr – Erfahren Sie täglich im NOZ Audio Snack, was Sie jetzt aus Ihrer Region wissen müssen.

Im Schwerpunkt:

Hat Oberbürgermeister Griesert seinem Sohn Niko den Glauben an die Liebe auf den ersten Blick in die Wiege gelegt? Es scheint so, wie die erste Folge des "Bachelors" zeigt.

Die Hintergründe zum Nachlesen:

Homestory: OB Wolfgang Griesert plaudert beim "Bachelor" aus dem Nähkästchen

OB-Wahl in Osnabrück: SPD will einen Namen nennen



Stadt Osnabrück will alle über 80-Jährigen postalisch über Corona-Impftermin informieren

Was ist der „NOZ Audio Snack“?

Wir geben Ihnen täglich einen Überblick über die relevantesten Entwicklungen in der Region Osnabrück und dem Emsland (Mo. - Fr.: 5 Uhr): ob politische Entscheidung, Wochenendtipps oder das Coronavirus.

Wo kann ich den „NOZ Audio Snack“ hören?

Alle Folgen vom „Audio Snack“ finden Sie auf der Internetseite www.noz.de/audiosnack. Außerdem können Sie das News-Update ganz einfach über unsere Apps auf Ihrem Smartphone oder über Alexa hören. Alle Infos dazu finden Sie hier: Audio auf dem Handy. Für Menschen ohne Internet-Zugang bieten wir die Möglichkeit an, unser Update über das Telefon zu hören. Einfach folgende Nummer wählen und wissen, was heute wichtig ist: 0541/96325818.