Osnabrück. Corona aktuell und mehr – Erfahren Sie täglich im NOZ Audio Snack, was Sie jetzt aus Ihrer Region wissen müssen.

Im Schwerpunkt:

Welche Folgen haben die neuen Corona-Regeln für die Menschen in der Region Osnabrück? Auch in den Kommunen des Landkreises könnte künftig an bestimmten Orten eine Maskenpflicht gelten. Mehr dazu hören Sie im Schwerpunkt des NOZ Audio Snacks am heutigen Freitag um 5 Uhr.

Text-to-Speech – unsere Artikel können jetzt sprechen



Die Hintergründe zum Nachlesen:

Maskenpflicht an hoch frequentierten Orten im Landkreis Osnabrück im Gespräch



Supermärkte stoßen in Osnabrück mit ihren Lieferdiensten an ihre Grenzen



Drei Corona-Todesfälle in der Region Osnabrück und weiterer Anstieg bei den aktuell Infizierten



Wie viele Corona-Infizierte werden derzeit in Krankenhäusern im Emsland behandelt?

Was ist der „NOZ Audio Snack“?

Wir geben Ihnen täglich einen Überblick über die relevantesten Entwicklungen in der Region Osnabrück und dem Emsland (Mo. - Fr.: 5 Uhr): ob politische Entscheidung, Wochenendtipps oder das Coronavirus.

Wo kann ich den „NOZ Audio Snack“ hören?

Alle Folgen vom „Audio Snack“ finden Sie auf der Internetseite www.noz.de/audiosnack. Außerdem können Sie das News-Update ganz einfach über unsere Apps auf Ihrem Smartphone oder über Alexa hören. Alle Infos dazu finden Sie hier: Audio auf dem Handy. Für Menschen ohne Internet-Zugang bieten wir die Möglichkeit an, unser Update über das Telefon zu hören. Einfach folgende Nummer wählen und wissen, was heute wichtig ist: 0541/96325818.