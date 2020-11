Osnabrück. Corona aktuell und mehr – Erfahren Sie täglich im NOZ Audio Snack, was Sie jetzt aus Ihrer Region wissen müssen.

Im Schwerpunkt:

In Nordrhein-Westfalen beginnen die Weihnachtsferien wegen Corona zwei Tage früher als geplant. Soll Niedersachsen es auch so machen? Was die führenden Elternvertreter in Osnabrück dazu sagen, erfahren Sie im Schwerpunkt des NOZ Audio Snacks.

Die Hintergründe zum Nachlesen:

Osnabrücks erster Blitzeranhänger macht sich ab heute an die Arbeit



Region Osnabrück: Neuer Todesfall – aber Corona-Fallzahl sinkt leicht



Unverständnis bei CDU für Probleme im Bahnverkehr im Emsland



Anzeige Anzeige

Mehr Todesfälle: So viele Corona-Fälle gibt es aktuell im Emsland



Früher Weihnachtsferien wegen Corona? Was der Osnabrücker Stadtelternrat davon hält



Was ist der „NOZ Audio Snack“?

Wir geben Ihnen täglich einen Überblick über die relevantesten Entwicklungen in der Region Osnabrück und dem Emsland (Mo. - Fr.: 7 Uhr): ob politische Entscheidung, Wochenendtipps oder das Coronavirus.

Wo kann ich den „NOZ Audio Snack“ hören?

Alle Folgen vom „Audio Snack“ finden Sie auf der Internetseite www.noz.de/audiosnack. Außerdem können Sie das News-Update ganz einfach über unsere Apps auf Ihrem Smartphone oder über Alexa hören. Alle Infos dazu finden Sie hier: Audio auf dem Handy. Für Menschen ohne Internet-Zugang bieten wir die Möglichkeit an, unser Update über das Telefon zu hören. Einfach folgende Nummer wählen und wissen, was heute wichtig ist: 0541/96325818.