Osnabrück. Corona aktuell und mehr – Erfahren Sie täglich im NOZ Audio Snack, was Sie jetzt aus Ihrer Region wissen müssen.

Im Schwerpunkt: Mittlerweile sind aufgrund von Infektionen mit dem Coronavirus mehrere Schulen in Osnabrück in das sogenannte Szenario B gewechselt. Was das bedeutet, hören Sie im Schwerpunkt des NOZ Audio Snacks.

Die Hintergründe zum Nachlesen:

Diese Schulen in Osnabrück sind von Corona betroffen



Corona: Osnabrücks Carolinum geht in den Wechselmodus



Zahl der aktuell Infizierten in der Region Osnabrück steigt leicht



News-Blog zum Coronavirus



