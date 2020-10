Osnabrück. Ob politische Entscheidungen, Wochenendtipps oder das Coronavirus – hier erfahren Sie die wichtigsten Entwicklungen aus Ihrer Region in 120 Sekunden.

Im Schwerpunkt: Die Region Weser-Ems und die Stadt Delmenhorst sind mittlerweile die Corona-Hotspots in Niedersachsen. Was bedeutet das für die Region? Das erfahren Sie im Schwerpunkt des NOZ Audio Snacks am Freitag um 7 Uhr.

Was ist der „NOZ Audio Snack“?

In 120 Sekunden geben wir Ihnen täglich einen Überblick über die relevantesten Entwicklungen in der Region Osnabrück und dem Emsland (Mo. - Fr.: 7 Uhr): ob politische Entscheidung, Wochenendtipps oder das Coronavirus.

Wo kann ich den „NOZ Audio Snack“ hören?

Alle Folgen vom „Audio Snack“ finden Sie auf der Internetseite www.noz.de/audiosnack. Außerdem können Sie das News-Update ganz einfach über unsere Apps auf Ihrem Smartphone oder über Alexa hören. Alle Infos dazu finden Sie hier: Audio auf dem Handy. Für Menschen ohne Internet-Zugang bieten wir die Möglichkeit an, unser 120-Sekunden-Update über das Telefon zu hören. Einfach folgende Nummer wählen und wissen, was heute wichtig ist: 0541/96325818.