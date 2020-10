Osnabrück. Ob politische Entscheidungen, Wochenendtipps oder das Coronavirus – hier erfahren Sie die wichtigsten Entwicklungen aus Ihrer Region in 120 Sekunden.

Im Schwerpunkt: Rund zwölf Prozent aller Erwachsenen in Deutschland haben in ihrer Kindheit oder Jugend sexuelle Übergriffe erlebt. Gerade Männern fällt es oft schwer, offen über das Erlebte zu sprechen. Daher will Max Ciolek in Osnabrück eine Selbsthilfegruppe speziell für Männer ins Leben rufen.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen relevanten Inhalt einer externen Plattform, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich einfach mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder ausblenden. Externen Inhalt laden Mit Aktivierung der Checkbox erklären Sie sich damit einverstanden, dass Inhalte eines externen Anbieters geladen werden. Dabei können personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt werden. Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzhinweisen

Die Hintergründe zum Nachlesen:

Riesenrad in Osnabrück: Alternativer Jahrmarkt startet unter strengen Hygieneauflagen

Corona-Ausbruch bei Weidemark schränkt Leben in Samtgemeinde Sögel ein



Anzeige Anzeige

Neue Selbsthilfegruppe für Männer mit Missbrauchserfahrungen in Osnabrück



Was ist der „NOZ Audio Snack“?

In 120 Sekunden geben wir Ihnen täglich einen Überblick über die relevantesten Entwicklungen in der Region Osnabrück und dem Emsland (Mo. - Fr.: 7 Uhr): ob politische Entscheidung, Wochenendtipps oder das Coronavirus.

Wo kann ich den „NOZ Audio Snack“ hören?

Alle Folgen vom „Audio Snack“ finden Sie auf der Internetseite www.noz.de/audiosnack. Außerdem können Sie das News-Update ganz einfach über unsere Apps auf Ihrem Smartphone oder über Alexa hören. Alle Infos dazu finden Sie hier: Audio auf dem Handy. Sie können den „NOZ Audio Snack“ auch über das Telefon hören unter 0541/96325818.