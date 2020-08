Osnabrück. Ob politische Entscheidungen, Wochenendtipps oder das Coronavirus – hier erfahren Sie die wichtigsten Entwicklungen aus Ihrer Region in 120 Sekunden.

Im Schwerpunkt: Der Traum von Olympia lebt: Osnabrücks Skateboarder Mika Möller vor DM-Qualifikation. Mika Möller ist einer der besten Skateboarder in Deutschland. So wurde der 16-Jährige bei der Deutschen Meisterschaft bereits Vize-Meister – dieses Jahr will er den Titel.





Die Hintergründe zum Nachlesen:

Traum von Olympia lebt: Osnabrücks Skateboarder Mika Möller vor DM-Qualifikation



So laufen die verpflichtenden Corona-Tests am Flughafen Münster/Osnabrück



Fall Holt: Beschuldigte legt Geständnis ab - "Ihr bleibt nichts"



