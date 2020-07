Osnabrück. Ob politische Entscheidungen, Wochenendtipps oder das Coronavirus – hier erfahren Sie die wichtigsten Entwicklungen aus Ihrer Region in 120 Sekunden.

Im Schwerpunkt: Bei dem Großbrand am Montag in Osnabrück-Fledder wurden ein Autohaus und ein Chemieunternehmen zerstört. Kontaminiertes Löschwasser und Löschschaum gelangten in die Hase – am Dienstag folgte ein Fischsterben. Osnabrücks Umweltchef sagt: Alle Fische in der Hase sind tot.





Die Hintergründe zum Nachlesen:

Osnabrücks Umweltchef: Frühestens in zwei Jahren wieder Fische in der Hase







