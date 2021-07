Die Folge des Klimawandels: Kordel in Rheinland-Pfalz ist vom Hochwasser der Kyll überflutet.

Sebastian Schmitt/dpa/Grafik: noz

Köln. Alle zwei Wochen legt Theresia Crone in ihrer Podcast-Kolumne den Finger in die Wunden der Politik und Gesellschaft. In dieser Folge geht es um verheerende Auswirkungen des Klimawandels in Deutschland