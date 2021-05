Klimakrise bewältigen: Welcher Klimatyp bist Du?

Wir werden die Klimakrise nicht durch energieeffiziente Wasserkocher lösen, sondern nur durch einen Wandel in Wirtschaft, Politik und Gesellschaft.

Köln. Alle zwei Wochen legt Theresia Crone in ihrer Podcast-Kolumne den Finger in die Wunden der Politik und Gesellschaft.

Ich glaube, jeder und jede sollte einen individuellen Beitrag zur Bewältigung der Klimakrise leisten. Am besten überlegt man sich gut, was sind meine Kapazitäten. Was sind meine Stärken? Wie kann ich als Person am besten helfen? Selbst die