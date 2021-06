Die Veranstalter des Airbeat One (links) planen trotz Pandemie für ihr Event im September. Das Wacken Open Air wurde dagegen zum zweiten Mal in Folge abgesagt.

dpa/Danny Gohlke/Axel Heimken/Grafik: svz

Osnabrück. Etliche Musikfestivals wie Wacken, das Hurricane oder Rock am Ring müssen wegen der Pandemie das zweite Jahr in Folge ausfallen. Doch für Veranstalter, Musiker und Fans gibt es auch Licht am Ende des Tunnels.