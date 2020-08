Die Hündin Betty wurde völlig zerbissen in einer Tierarztpraxis in Delmenhorst abgegeben. Ob sie Opfer illegaler Hundekämpfe wurde, ist noch unklar.

Foto: imago images / penofoto, Grafik: NOZ

Hamburg. Ob die Hündin "Betty" illegalen Hundekämpfen zum Opfer gefallen ist, bleibt unklar. Klar ist: Die Szene ist groß und hochkriminell. In dieser Episode des Nachschlag-Podcasts berichtet Bettina Dogs-Prößler von ihren Recherchen in einem Milieu, in dem Tierwohl nichts zählt – Prestige und Geld dafür umso mehr.