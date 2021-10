Wie ein Aufstelldach jedes Fahrzeug in ein Freiheitsmobil verwandelt

Ein Aufstelldach bedeutet für viele Camper eine ganz neue Lebensqualität unterwegs.

svz.de

Königsbronn. Jede Woche berichten Peter und Dominik in dem Podcast „Vans & Friends“ direkt aus ihrem Bus, was in der Camperwelt passiert. Fernweh garantiert!