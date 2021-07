Hamburg. Jede Woche berichten Peter und Dominik in dem Podcast „Vans & Friends“ direkt aus ihrem Bus, was in der Camperwelt passiert. Fernweh garantiert!

Wir sind auf unserem eigenen Event, dem Gates of Summer, wir sitzen mit Stranddeko zusammen und unterhalten uns prächtig….MOMENT. Hatten wir das nicht schon, fallen wir einem Déjà vu zum Opfer, verlieren wir bei all den Folgen langsam den Überblick?

Der Camper – Wohnung und Arbeitsplatz

Nein, nein, nein keine Angst. Im Grunde genommen ist es wie bei Zurück in die Zukunft. Denn im vergangenen Jahr auf dem Gates of Summer in Borkenberge hatten wir Frohmi und Bo bereits zu Gast in unserem Podcast. Heraus kam eine sehr amüsante und in Teilen chaotische Folge bei der wir auch noch hoffnungslos das Zeitlimit überzogen haben.

privat

Schon damals war klar, es muss eine zweite Folge her. Denn in der ersten Folgen ging es ausschließlich um Fahrzeuge, Fahrzeuge, Fahrzeuge. Als wir anfangen wollten über die eigentliche Leidenschaft von den Beiden zu reden, war die Folge vorbei. Glücklicherweise waren sie wieder Gast beim diesjährigen Gates of Summer und so haben wir endlich erfahren, was wir schon lange wissen wollten. Denn beide sind nicht nur Surfer und Kiter sondern inzwischen auch noch Wing Foiler. Bedeutet jede freie Sekunde treibt es sie ans Meer oder an irgendein Gewässer.

In dieser Folge erfahren wir daher alles über diese Sportarten und die Lust am Reisen. Was das mit der Marygold zu tun hat, warum die Beiden eher morgens und abends unterwegs sind und Wellen ab einem Meter Höhe eher nicht so ihr Ding sind, erfahrt ihr in dieser Folge. Nebenbei probieren wir auch noch eine Platzperle, was dahinter steckt, erfahrt ihr in einer der nächsten Folgen.