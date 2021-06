Hamburg. Jede Woche berichten Peter und Dominik in dem Podcast „Vans & Friends“ direkt aus ihrem Bus was in der Camperwelt passiert. Fernweh garantiert!

Welche Ehre! Bei uns im Podcast ein echter Weltmeister: Vincent Langer. Surfen ist seine Sucht. Und damit nicht genug, seine andere (bessere?) Hälfte ist Phil Schreyer, Fotograf, Freigeist, Surfer und vor allem Endlosausbauer! Die beiden findet man selten an einem Ort aber oft in einem Ohr. Denn zusammen stecken sie hinter dem Podcast Banalstufe Rot.

Alles, nur nicht banal

Banal sind vielleicht die Themen aber nicht der Inhalt. Kurzweilig, etwas verrückt und gewürzt mit einer Prise Chaos sorgen sie regelmäßig für einen echten Ohrenschmaus. Das ist für uns die Steilvorlage für eine neue Podcastfolge. Auch wenn die Aufzeichnung schlappe drei Anläufe gebraucht hat, ist am Ende eine chaotische aber durch und durch spannende Folge rausgekommen.

Vincent Langer auf dem Wasser und...

...Phil Schreyer in seinem Bus.





Vincent, der Weltenbummler, Surf-Großmeister und junger Vater berichtet über sein unstetes aber definitiv beneidenswertes Leben. Und Phil der Freigeist und Bilderbuch-Vanlifer (das ist ein Kompliment) ist ein echter DIY-King. Eigentlich wollte er seinen Surferbus nur kurz reparieren, inzwischen liegen fast ein Jahr hinter ihm und endlose Weiten vor ihm. Doch am Ende wird „Kurt“, so heißt der Van von Phil, der wahrscheinlich gründlichste und schönste LT in Deutschland. Seid gespannt auf viele Fragen, viele Lacher und tolle Antworten. Mit diesen beiden ist die Reise noch nicht vorbei. Die Anschlussfolge im Herbst auf der Caravan & Co. ist schon in Planung.

Mehr Infos über die Vincent und Phil findet ihr hier

Vincents offizielle Website: http://www.ger1.de/

Phils Youtube Kanal: https://www.youtube.com/channel/UCgBi8hHRpNmlfp6iD6wLPtA

Der Podcast: Banalstufe Rot

Schon gewusst?

Ab sofort gibt es in regelmäßigen Abständen nicht nur was für eure Ohren. Ihr könnt uns jetzt auch sehen – auf dem Youtube-Kanal von Caravan und Co. Schaut mal vorbei und freut euch auf viele weitere spannende Themen!

Denkt dran: Ihr könnt noch immer Tickets für die „Caravan und Co“ erwerben – völlig risikofrei. Und zwar hier: www.caravanundco.de oder auch direkt hier: Ticket-Center

Das Moderatoren-Team

Dominik und Peter sind zwei die im Bereich Camping und Vanlife zuhause sind, aber dennoch mit unterschiedlichen Schwerpunkten. Wo Peter seinen Kastenwagen zum Arbeiten und Verreisen nimmt, geht Dominik noch einen Schritt weiter und lebt momentan Vollzeit in seinem Wagen. Sie freuen sich auf viele spannende Gäste und Diskussionen zu allen Themen rund um Camping, Vanlife und Outdoor.



„Vans & Friends“ ist der Campingpodcast von Caravan und Co.

Fragen und Anmerkungen an audio@noz-digital.de