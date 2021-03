Lauf doch! – Nach dem Training in den Camper

Erholungsort, Versorgungsstation und Trainingslager in einem: Markus Ritter hat bei Sportveranstaltungen sein Zuhause immer dabei.

Markus Ritter

Hamburg. Jede Woche berichten Peter und Dominik in dem Podcast „Vans & Friends“ direkt aus ihrem Bus was in der Camperwelt passiert. Fernweh garantiert!