Von Rang neun in der 2. Bundesliga zu Silvester 2020 zu Rang neun in der 3. Liga zu Silvester 2021 – wäre dieser Absturz vermeidbar gewesen und wenn ja, wie? Was muss passieren, damit der VfL zu Silvester 2022 nicht auf Rang neun der Regionalliga aufwacht - oder ist die Trendwende bereits erfolgreich eingeleitet und eine Rückkehr in die 2. Bundesliga möglich? Das sind die übergeordneten Fragen zum VfL, diskutiert von der NOZ-Sportredaktion in der letzten Ausgabe des Podcasts "Brückengeflüster" im Jahr 2021. Hören Sie die Einschätzungen aller VfL-Reporter der NOZ: Harald Pistorius, Susanne Fetter, Johannes Kapitza, Stefan Alberti und Benjamin Kraus.

Das sind unter anderem die Themen in diesem „Brückengeflüster“:

Die Kardinalfehler der ersten Jahreshälfte 2021, die zum Abstieg aus der 2. Bundesliga geführt haben

Der Aufbau einer neuen Mannschaft im Sommer mit einem neuen Trainer und einem neuen Sportdirektor

Die größten VfL-Entdeckungen und Enttäuschungen der Hinrunde

Die emotionalen VfL-Highlights, die es in einem tristen Kalenderjahr durchaus gab

Die kuriosesten Anekdoten, die die VfL-Reporter der NOZ rund um die VfL-Spiele erlebt haben

Der spezielle Abschluss des Fußballjahres mit dem Abbruch von Duisburg infolge der Rassismus-Attacke gegen Aaron Opoku

Der Ausblick auf 2022: Kann der VfL noch einmal oben angreifen und falls ja, was muss dafür passieren?

