Osnabrück. Thema der Weihnachtsausgabe des "Brückengeflüsters" zum VfL Osnabrück war eigentlich das soziale Engagement der vielfältigen Fanszene. Dann überlagerte der Rassismus-Eklat von Duisburg alles, auch die neue Podcast-Folge.

Der VfL Osnabrück ist viel mehr als Fußball - dafür steht nicht zuletzt die vielfältige Fanszene der Lila-Weißen um Lisa Roggenkamp vom Lernort Bremer Brücke, Roman Grummert als Capo der Ultragruppierung Violet Crew, Jörn Drees als Mitinitiator des Publikumspreises Löwenpudel und Werner Nordlohne als Fanbeauftragter der Lila-Weißen. In der neuen Folge des Brückengeflüsters berichten alle über die vielfältigen sozialen Projekte abseits des Fußballplatzes und die Werte des Miteinanders, die dabei gelebt werden. Werte die aktuell aber auch im Zentrum des Rassismus-Eklats um Aaron Opoku stehen, der aktuell die Schlagzeilen rund um den VfL beherrscht.



Spannende Perspektiven

Dabei bringen die Podcast-Teilnehmer ihre spannenden eigenen Perspektiven auf die Vorfälle ein: Grummert und Nordlohne gehörten zu jenen Personen im Innenraum des Stadions, die nach dem Abbruch in Duisburg von einer offiziellen VfL-Abordnung um Geschäftsführer Michael Welling und Trainer Daniel Scherning über die Schritte und Motive des VfL informiert worden sind - und dies dann an die mitgereisten Osnabrücker weitergaben. Roggenkamp und Drees haben die Partie per Livestream verfolgt und finden es richtig und gut, dass der VfL ein Verein ist, der für Werte steht und Aaron Opoku angesichts dieses Vorfalls bedingungslos unterstützt.

Das sind unter anderem die Themen in diesem „Brückengeflüster“:

Warum der Löwenpudel eigentlich Löwenpudel heißt und wieso damit der Brückenschlag vom 8. Jahrhundert in die Gegenwart gelingt

Wie und wieso der Lernort Bremer Brücke immer wieder Impulse vom aktuellen Geschehen rund um den VfL aufnehmen kann

Warum über Paypal (spenden@fanszene-os.de) jeder ganz unkompliziert weiterhin die aktuelle Spendenaktion der Violet Crew unterstützen kann

Wieso das Podcaststudio der NOZ laut Meinung der Mehrheit der Teilnehmer eine neue Heizung und eine neue Inneneinrichtung braucht

Und warum es der Autofahrer-Fraktion der VfL-Fans wichtig war, auch nach dem Duisburg-Spiel bei der Rückkehr der Mannschaft auf die Illoshöhe noch einmal ein Zeichen der Solidarität gegenüber Aaron Opoku zu setzen.

Das „Brückengeflüster" erscheint jeden Dienstag auf noz.de, Spotify, Deezer, Apple und Google Podcasts.