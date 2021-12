Osnabrück. Drei Ex-VfLer, die wissen, wo das Tor steht. Nach den zuletzt torlosen Heimvorstellungen des VfL Osnabrück sind das genau die richtigen Gäste für die nächste Folge des NOZ-Podcasts „Brückengeflüster“.

Marcos Álvarez (derzeit beim KS Cracovia in Polen unter Vertrag) sowie die ehemaligen lila-weißen Torjäger Thomas „Tommy“ Reichenberger und Christian Claaßen analysieren im Gespräch mit den NOZ-Redakteuren Harald Pistorius und Stefan Alberti natürlich die zuletzt enttäuschenden Vorstellungen des VfL in den Heimspielen gegen die U23 des SC Freiburg (0:1) und den TSV Havelse (0:0). Bei der Ursachenforschung spricht das Trio Klartext. Bei aller Enttäuschung über die zuletzt verpassten Siege betonen die Gäste aber auch, dass dieser neue VfL unter Trainer Daniel Scherning richtig Spaß bereite – und an der einen oder anderen Stelle auch mal Geduld gefragt sei.

Das sind unter anderem die Themen in diesem „Brückengeflüster“:

Warum der VfL im Angriff auch einen richtigen „Drecksack“ gebrauchen könnte

Woran liegt es, dass der VfL gerade an der Bremer Brücke viele Punkte liegen lässt?

Wie Reichenberger, Álvarez und Claaßen manche Torflaute überstanden haben

Ist der VfL überhaupt ein Aufstiegskandidat?

Wer ist Rubio Álvarez Giraldez?

Das „Brückengeflüster" erscheint jeden Dienstag auf noz.de, Spotify, Deezer, Apple und Google Podcasts.