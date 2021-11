Osnabrück. Die Achterbahnfahrt beim 3:3 bei Waldhof Mannheim lassen im "Brückengeflüster", dem VfL-Podcast der NOZ, Zeugwart Mario Richter und Ex-Spieler Simon Tüting Revue passieren - einschließlich eines Blickes nach vorn.

"Da geht mir der Puls auf 180, schon zuvor war ich richtig aufgeregt - solche Spiele machen einfach Spaß", erinnert sich Mario Richter, 49-jähriger "Kult-Zeugwart" mit dem Markenzeichen des kurzärmligen T-Shirts auch bei Temperaturen nahe am Gefrierpunkt wie am Sonntag in Mannheim, an das 3:3 im Carl-Benz-Stadion. Der in Alfhausen geborene Familienvater ist genauso ein Kind des Nordkreises wie der in Bramsche zur Welt gekommene Simon Tüting (35), der einst über den SV Achmer den Sprung zum VfL geschafft hat, später auch für Waldhof Mannheim spielte. Deshalb hat der einstige Kicker mit dem feinen Fuß und dem guten Auge für die freien Räume natürlich mit besonderem Interesse die Partie seiner Ex-Teams am Sonntag verfolgt - und ordnet das Kräftemessen und die Perspektiven seiner Ex-Klubs ein.

Um diese Themen geht es in diesem „Brückengeflüster“:

Wieso Tüting früh in seiner Karriere die kommunikative Art des VfL-Sportdirektors Amir Shapourzadeh zu schätze gelernt hat

Warum Richter wie Tüting gerne mit Kindern arbeitet und es hierbei Parallelen in der beruflichen Karriere der beiden gibt

Wie Corona die Arbeit von Zeugwart Richter und Erzieher Tüting beeinflusst - und wie beide glauben, dass man der Tristesse, die mit diesem Thema verbunden ist, am besten begegnet

Wie es kam, dass einige Ex-VfL-Spieler um Halil Savran und Christian Groß einst - auch aus Eigennutz - ein Sofa für Mario Richter angeschleppt haben

Wieso Richter Tüting als VfL-Spieler einst als "pflegeleicht" erlebt hat

Wie Tüting rückblickend seine eigene Profikarriere sieht, warum er inzwischen in Köln lebt und was er sich für seine berufliche Zukunft vorstellen kann

