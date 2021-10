Ein Gespräch über Fußballgeschichte, das VfL-Museum und Hannes Haferkamp: Bernhard Lanfer, Leiter des Museums, Ingrid Haferkamp, jüngste Tochter des Ex-Nationalspielers, und David Kreutzmann, VfL-Historiker.

Harald Pistorius

Osnabrück. Er bestritt vier Länderspiele in der A-Nationalmannschaft, berufen wurde Hannes Haferkamp von der ewigen Bundestrainer-Legende Sepp Herberger. Er zog mit dem VfL Osnabrück zweimal ein in die Endrunde um die deutsche Meisterschaft. Am Montag (11. Oktober) wäre er hundert Jahre alt geworden.