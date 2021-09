Osnabrück. Dieses Derby elektrisiert die Anhänger: Am Samstag (14 Uhr) empfängt der VfL Osnabrück den SV Meppen. Grund genug, in der neuen Podcast-Folge des „Brückengeflüsters“ mit Experten zu sprechen, die schon für beide Clubs gespielt haben.

Wussten Sie, dass „Mister VfL“ Lothar Gans auch schon zwei Spielzeiten für den SV Meppen aktiv am Ball war? Warum er sich damals erst für die Emsländer und gegen den VfL entschieden hatte? Der ehemalige Spieler, Trainer und Manager des VfL liefert im Gespräch mit den NOZ-Redakteuren Harald Pistorius und Stefan Alberti nicht nur auf diese Frage eine Antwort – und packt natürlich auch die eine oder andere Anekdote aus. In Plauderlaune präsentieren sich ebenfalls Andreas Helmer, der nach seiner Zeit beim VfL in Meppen seine fußballerische Blütezeit erlebte – sowie Lars Schiersand und Wolfgang Schütte, die beide eher kurze Gastspiele im Emsland gaben.



Um diese Themen geht es unter anderem im neuen „Brückengeflüster“:

Warum Lothar Gans dem VfL in der aktuellen Saison eine ganze Menge zutraut

Wie sich Andreas Helmer fühlte, als er mit dem SV Meppen an der Bremer Brücke gewann

Wer hat noch den Durchblick? Das berühmte Nebelspiel in Meppen

Warum das Herz des gebürtigen Emsländers „Wolle“ Schütte von Anfang an lila-weiß schlägt

3:0 unter Flutlicht gegen Meppen: Lars Schiersand und seine besonderen Brücken-Erinnerungen

Das „Brückengeflüster" erscheint jeden Dienstag auf noz.de, Spotify, Deezer, Apple und Google Podcasts.