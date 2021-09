Osnabrück. Die Fans sind zurück in den Stadien – und das mit Masse, zumindest beim VfL Osnabrück. Höchste Zeit, um im „Brückengeflüster“ über die Fan-Rückkehr an die Bremer Brücke mit den Anhängern der Lila-Weißen zu sprechen.

Eine Halbzeit Zurückhaltung der organisierten Fans auf den Rängen und ein 0:0 auf dem Rasen – aber dann... Der 3:0-Sieg des VfL Osnabrück gegen Viktoria Köln hatte am Montagabend viel zu bieten, was das lila-weiße Fan-Herz höherschlagen lässt – erst recht, weil Zuschauer seit dem Schlussspurt der vergangenen Saison wieder im Stadion dabei sein dürfen.



Wie sie die Fan-Rückkehr an die Bremer Brücke in den letzten Wochen erlebt haben, darüber sprechen die langjährigen VfL-Fans Frank Hörnschemeyer und Rainer Püngel sowie die Fanbetreuer Werner Nordlohne und Josh Weichert in der neuesten Ausgabe des „Brückengeflüsters“ mit den Sportredakteuren Harald Pistorius und Johannes Kapitza. Im VfL-Podcast der NOZ-Medien geht es um organisatorische und emotionale Fan-Eindrücke, aber auch um den Flutlicht-Ausfall in der ersten Halbzeit – ein Bonmot, wie es (fast) nur an der Bremer Brücke passieren kann.



Um diese Themen geht es in diesem „Brückengeflüster“:

das Für und Wider von Montagsspielen und den Protest von Fans und VfL

die Magie der Bremer Brücke

die Fans, die aus verschiedenen Gründen noch nicht wieder ins Stadion gehen (wollen)

die sportlichen Eindrücke der letzten Wochen

die Wünsche für den Rest der Saison

Das „Brückengeflüster" erscheint jeden Dienstag auf noz.de, Spotify, Deezer, Apple und Google Podcasts.