Osnabrück. Kein Gelände für das neue Trainingszentrum des VfL Osnabrück - und jetzt? Präsident Manfred Hülsmann und Geschäftsführer Michael Welling erklären sich - in der neuen Folge des NOZ-Podcasts Brückengeflüster.

Lange galten Naturschutzanforderungen als größte zu überwindende Hürde für den VfL Osnabrück bei der Errichtung eines Trainingszentrums in der Gartlage – nun aber wurde bekannt, dass der Erwerb des in Rede stehenden KME-Grundstücks seitens der Stadt Osnabrück weder in trockenen Tüchern noch kurzfristig absehbar ist, weil das Unternehmen dafür derzeit einen hohen Preis verlangt. Ein Rückschlag für die Lila-Weißen – wie reagiert die Vereinsführung darauf?



Kurzfristige Forderung und grundsätzliche Strategie

Das erklären Geschäftsführer Michael Welling und Präsident Manfred Hülsmann in der neuen Folge des NOZ-Podcasts „Brückengeflüster“. Im Gespräch mit den NOZ-Redakteuren Harald Pistorius und Benjamin Kraus skizzieren die beiden eine kurzfristige Forderung und die grundsätzliche VfL-Strategie: Ganz akut brauche der VfL die Installation einer Rasenheizung auf dem Hauptplatz der Illoshöhe – und für den neuen Standort seien Ideen willkommen, die sich zügig realisieren lassen.

Themen im aktuellen „Brückengeflüster“:

Wie groß Enttäuschung und Frust beim VfL sind angesichts der aktuellen Situation

Wie unzureichend die Trainingsbedingungen des VfL im Vergleich zu den Wettbewerbern sind

Warum eine Rasenheizung auf dem Hauptplatz der Illoshöhe kurzfristig Abhilfe schaffen könnte - und wieso jetzt der optimale Zeitpunkt für eine Installation wäre

Ob der KME-Standort nun komplett aus dem Rennen ist

Welche alternativen Standorte möglich wären - und ob der Landkreis nun eine heiße Option ist

Welche Kriterien für den VfL wichtig sind - und warum der Faktor Zeit über allem steht

Das „Brückengeflüster" erscheint jeden Dienstag auf noz.de, Spotify, Deezer, Apple und Google Podcasts.