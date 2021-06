Osnabrück. Wie tief sitzt der Abstiegsschmerz? Wie haben sie den Sonntag erlebt? Und ja, wie soll es beim VfL weitergehen? Ein Minister und eine VfL-Legende schildern in der neuen Podcast-Folge ihre Ansichten.

„Der Sonntag war in jeder Hinsicht ein besonderer Tag. Ich habe lange nicht einem Fußballspiel so entgegengefiebert wie diesem“, berichtet Niedersachsens Minister für Inneres und Sport, Boris Pistorius, „schon die Stimmung beim Reinkommen war sensationell.“ Als langjähriger VfL-Flan blute ihm natürlich das Herz, stellt Pistorius im Gespräch mit den NOZ-Redakteuren Benjamin Kraus, Johannes Kapitza und Stefan Alberti fest. Warum? Klar: In der neuen Saison hätten es die Fans mit der „geilsten 2. Liga“, die es je gegeben habe, zu tun – „und wir sind nicht dabei“. Dennoch sollte auch bald bei den derzeit noch enttäuschten VfL-Fans Vorfreude auf die 3. Liga aufkommen.



Optimistischer Blick in die Zukunft

Auch VfL-Legende „Tommy“ Reichenberger ist natürlich schwer enttäuscht. Doch Reichenberger wäre nicht Reichenberger, wenn er nicht schon wieder optimistisch in die Zukunft blicken würde. Keiner sollte nun wie selbstverständlich von einem direkten Wiederaufstieg ausgehen. Aber wer den VfL kenne, letztlich sei alles möglich.

Um diese Themen geht es unter anderem im „Brückengeflüster“



Warum hat der VfL die Saison verbockt?

Welcher Trainer würde nun am besten zum Team passen?

Welche Spieler sollten gehalten werden?

Hat der Abstieg auch zu überarbeitende Pläne bei der Infrastruktur zur Folge?

