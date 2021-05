Ihre Herzen schlagen natürlich immer noch für den VfL: Lothar Gans (oben links), Tobias Nickenig (oben rechts, rechts) und David Pisot (unten links).

Osnabrück. Noch zwei Spiele. Der VfL muss in die ungeliebte Relegation gegen den FC Ingolstadt. In der neuen Folge des Podcasts „Brückengeflüster“ sprechen drei ehemalige und relegationserprobte lila-weiße „Haudegen“ unter anderem darüber, wie der VfL in der Liga bleiben kann.