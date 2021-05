Haben den Abstiegskampf beim VfL erfolgreich bestritten: Sven Köhler (von links), Paul Thomik und Christian Neidhart.

imago images/Grafik: noz

Osnabrück. Die Lage in der 2. Fußball-Bundesliga spitzt sich immer mehr zu für den VfL Osnabrück zwei Spieltage vor Ende der Saison. Wie erfolgreicher Abstiegskampf dort geht, haben die drei Gäste in der aktuellen Ausgabe des NOZ-Podcasts "Brückengeflüster" zum VfL Osnabrück bereits bewiesen: Christian Neidhardt Ende der 80er-Jahre, Paul Thomik im Jahr 2008 und Sven Köhler in der vergangenen Saison.