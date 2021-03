Ex-VfL-Spieler Dercho, Gersbeck und Pisot über ihre gemeinsame Zeit in Osnabrück

Marius Gersbeck (mitte) und Alexander Dercho (rechts) während ihrer Zeit beim VfL Osnabrück

imago images/Revierfoto

Osnabrück. Am Samstag will der VfL Osnabrück beim Karlsruher SC wichtige Punkte im Abstiegskampf der 2. Fußball-Bundesliga sammeln – naturgemäß haben die beim KSC unter Vertrag stehenden Ex-Osnabrücker Marius Gersbeck und David Pisot etwas dagegen. Im NOZ-Podcast „Brückengeflüster“ erklären die beiden Fußballer den aktuellen KSC-Höhenflug und erinnern sich gemeinsam mit NOZ-Kolumnist Alexander Dercho an alte VfL-Zeiten.