Osnabrück. Wenige Tage nach seinem Amtsantritt stellt sich der neue VfL-Cheftrainer auch sofort den Fragen im VfL-Podcast „Brückengeflüster": Dabei zeigt Markus Feldhoff bei einigen Themen klare Kante.

Im Gespräch mit den NOZ-Redakteuren Harald Pistorius und Susanne Fetter blickt Feldhoff gerne auf die Zeit zurück, als er im Trikot des VfL Osnabrück auf Torejagd ging. Und das sogar ziemlich erfolgreich. Er weiß, wie die lila-weiße Region tickt. Und deswegen weiß er auch sehr genau, dass aktuell der VfL neben Corona zu den Top-Gesprächsthemen in der Region gehört. Feldhoff zeigt im Gespräch deutlich und mit Zuversicht auf, wie er in den verbleibenden elf Saisonspielen mit seinem Team den drohenden Abstieg verhindern will. Dabei erweist er sich auch als Mann mit klaren Vorstellungen, wenn er sich wenige Tage nach seinem Amtsantritt für Torhüter Philipp Kühn als Nummer eins entscheidet.



Um diese Themen geht es außerdem in dieser Folge

Warum ist für Markus Feldhoff jetzt die Zeit reif, einen Cheftrainer-Posten zu übernehmen?

Wer und was hat ihn bei seinen vorherigen Stationen als Co-Trainer geprägt?

Welche Spieler sieht er neben Torhüter Kühn als Profis für eine zentrale Achse?

Warum gehört der VfL zu den besonderen Vereinen in dieser Republik?

Das „Brückengeflüster" erscheint jeden Dienstag auf noz.de, Spotify, Deezer, Apple und Google Podcasts.