Osnabrück. Diese Podcast-Folge des Brückengeflüsters ist ein wilder Ritt: Von der sportlichen Krise des VfL Osnabrück nach der dritten 0:1-Pleite in Serie in Hannover über fehlende Emotionen und eine mögliche Abwendung der ausgesperrten Fans vom Sonderspielbetrieb bis zum klaren Engagement des VfL-Bündnisses gegen Rassismus und Homophobie - und dem Ausblick auf das anstehende Spiel gegen den VfL Bochum am Samstag. Zu Gast sind diesmal Marc Wiemeyer, Dennis Germer und Frank Goosen.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen relevanten Inhalt einer externen Plattform, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich einfach mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder ausblenden. Externen Inhalt laden Mit Aktivierung der Checkbox erklären Sie sich damit einverstanden, dass Inhalte eines externen Anbieters geladen werden. Dabei können personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt werden. Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzhinweisen

Marc Wiemeyer war einer der wenigen Augenzeugen der 0:1-Niederlage am Montag in Hannover im Stadion - er schilderte die Ereignisse auf dem Feld allen Zuhörern am Fanradio des VfL Osnabrück. "Der VfL hatte grade in der ersten Halbzeit Glück gehabt, dass er nicht schon früher in Rückstand gegangen ist", sagt Wiemeyer im Rückblick, ergänzt aber auch über Hannover 96: "Ich würde nicht sagen, dass die gestern unverwundbar waren auf dem Platz." Zur Lage beim VfL bemerkt er im VfL-Podcast "Brückengeflüster" gegenüber den NOZ-Sportredakteuren Johannes Kapitza und Benjamin Kraus: "Krise ist zu hoch gegriffen, aber ich würde auf jeden Fall von einer Alarmierung reden. Nur sechs VfL-Stürmertore bisher sprechen nicht gerade für unsere Sturmreihe."



Entwickelt sich eine Distanz zum Fußball?

Zu Hause mit seiner Freundin vor dem Fernseher hat Dennis Germer die Partie verfolgt. "Es war eine verdiente Niederlage für den VfL. Zwar eine Tendenz, dass es besser wird. Aber wenn man kein Tor schießt, kann man eben auch kein Spiel gewinnen", sagt der gebürtige Braunschweiger, der nicht nur als Spielertrainer des FC Concordia Osnabrück tief in die alternative Fußballszene der Stadt eingetaucht ist. Er erklärt in der neuen Folge des Brückengeflüsters auch, wieso es ihm grundsätzlich nicht schwerfällt, sich mit dem VfL zu identifizieren - bei einer gewissen emotionalen Ruhe, die ihm sein Job als Fanprojekt-Mitarbeiter auch abverlangt. Auf die Frage, was etwa Ultras und Allesfahrer zum aktuellen Sonderspielbetrieb denken, bemerkt er: "Was man auf jeden Fall mitbekommt: Dass zum Teil eine gewisse Distanz zum Fußballgeschehen aufgebaut wird. Es kann natürlich sein, dass sich da einige Person mit der Zeit anders orientieren."

Ausblick auf das Spiel gegen Bochum

Den Ausblick auf das Spiel gegen Bochum leistet Frank Goosen: Der Kabarettist und Romanautor war von 2010 bis 2017 Mitglied des Aufsichtsrats des VfL Bochum und ist ein Kind der Stadt. Zur aktuell guten sportlichen Lage seines Lieblingsvereins sagt er: "Dass die da oben stehen ist kein Glück mehr, sondern Ergebnis vieler Faktoren, die da zusammenkommen. Bessere Kaderplanung, größere Konstanz und man muss bis zum Abpfiff immer mit uns rechnen." Den aktuellen Zuschauerausschluss sieht Goosen in Teilen sogar als aktuellen Vorteil für die Profis der Westdeutschen: "Ich glaube ja, dass es so gut läuft, weil eben keine Zuschauer dabei sind. Unser Publikum gilt ja oftmals als sehr kritisch. Für uns als Fans ist es aber natürlich bitter."

Diese Fragen werden diesmal im Brückengeflüster diskutiert: