Osnabrück. 0:5 beim Hamburger SV - aua, das hat weh getan! Das NOZ-Brückengeflüster schaut noch einmal genau hin, wie es zu dieser bitteren Niederlage des VfL Osnabrück am Montagabend im Volksparkstadion kam. Mit Kollegen aus Hamburg und dem TV-Experten Torsten Mattuschka analysiert die Sportredaktion die höchste Saisonniederlage des VfL.

Kann dieses 0:5 ein Wendepunkt in dieser Saison sein? Oder war es vielleicht sogar ein Wachmacher zum richtigen Zeitpunkt? Und welche Rolle spielte das Wiedersehen des VfL Osnabrück mit Ex-Trainer Daniel Thioune bei der Partie?



Dieses Spiel hatte einige Aspekte, bei denen es sich lohnte, noch einmal genauer hinzublicken. Dafür haben sich Susanne Fetter, die am Montagabend als Berichterstatterin vor Ort im Volkspark war, und NOZ-Sportchef Harald Pistorius, eine Expertenrunde zusammengestellt. Mit dabei: Wolfgang Stephan, Chefredakteur des Stader Tageblattes und langjähriger Begleiter des Hamburger SV, Marcus "Scholle" Scholz, bekannt als Betreiber des einstigen HSV-Blogs Rautenperle und Torsten "Tusche" Mattuschka, ehemaliger Fußball-Profi und aktuell Experte beim TV-Sender Sky.

Ein besonderes Spiel für Thioune

Dass der VfL an diesem Abend keine Chance hat gegen den HSV und es ein deutliches Ergebnis geben würde, sagt Scholz, das habe man schon nach 5 bis 10 Minuten gesehen. "Der HSV war einfach extrem präsent."

Ob das auch etwas mit der besonderen Konstellation zwischen Thioune und seinem Ex-Verein zu tun hatte? Stephan meint: Durchaus. "Es war ganz klar ein besonderes Spiel. Das hat auch Thioune in der Pressekonferenz am Ende gesagt. Die Mannschaft wusste was für ihren Trainer auf dem Spiel steht." Und Scholz fügte an: "Man hat Thioune die Freude wirklich angesehen. Eigentlich hält er immer gut hinterm Berg damit. Gestern war es dann aber doch zu spüren. Dass er sich so explizit für die Leistung bei der Mannschaft bedankt, das gabs vorher noch nicht." Dass der VfL aber gehemmt agierte, weil es gegen den "Ex" ging, das vermutete er nicht: "Gegen den ehemaligen Trainer zu spielen, spielt eigentlich keine Rolle in den Köpfen der Jungs. Das kann ich mir schwer vorstellen."

Mattuschka glaubt an den VfL

Auch wenn der VfL kein gutes Spiel gemacht hat, Mattuschka, der für Sky die 2. Fußball-Bundesliga intensiv verfolgt, ist sich sicher: Der VfL wird seine Punkte für den Klassenerhalt holen und schnell wieder zurück in die Spur finden. Der ehemalige Spieler von Energie Cottbus und Union Berlin sagt: "Jetzt hat man einmal in die Fresse bekommen. Aber nichtsdestotrotz glaube ich, ist der VfL insgesamt gut dabei."

Um diese Themen geht es im Brückengeflüster: