Osnabrück. Ohne ein ehrgeiziges und gut organisiertes Funktionsteam geht es auch im Profi-Fußball nicht: Beim VfL Osnabrück gehören René Flägel als neuer Teammanager und Julius Ohnesorge als Leiter des Lizenzbereichs dazu. Im VfL-Podcast "Brückengeflüster" erzählen sie, wie es hinter den Kulissen bei den Lila-Weißen abläuft, was sie antreibt und welche Ziele sie für sich und die Lila-Weißen verfolgen.

Bei der Wohnungssuche unterstützen, den medizinischen Check-up begleiten, den Trainings- und Spielbetrieb auf der Illoshöhe organisieren und noch vieles mehr: René Flägels Aufgabenbereich als Teammanager beim VfL Osnabrück ist extrem breit gefächert. Er selbst sagt: "Ich bin 24/7 als Ansprechpartner für die Spieler verfügbar." Kein Wunder also, dass sich auch mal mitten in der Nacht Spieler bei ihm melden. "Einmal war es 2.30 Uhr", verrät Flägel den NOZ-Sportredakteuren Stefan Alberti und Johannes Kapitza im VfL-Podcast "Brückengeflüster". Wer ihn da angerufen hat und worum es dabei ging, das bleibt allerdings sein Geheimnis.



Vom Greenkeeping bis zur medizinischen Abteilung

Mit seinen 25 Jahren hat der studierte Sport- und Eventmanager aus Bad Segeberg im August die Nachfolge von Julius Ohnesorge im Funktionsteam der Lila-Weißen angetreten hat. Ohnesorge wiederum ist jetzt Leiter des Lizenzbereichs und mit seinen Aufgaben noch näher an Sportdirektor Benjamin Schmedes herangerückt. "Einerseits bin ich für das Vertragsmanagement zuständig", erklärt Ohnesorge im Podcast. "Außerdem verantworte ich die Weiterentwicklung sämtlicher Funktionsbereiche von der Medizin über das Greenkeeping bis zur Verwaltung." Und ja, auch auf die Entwicklung des Nachwuchsleistungszentrums hat Ohnesorge ein Auge.

Zudem bildet sich der gebürtige Bad Iburger gemeinsam mit so einigen prominenten Namen aus dem Fußball an der DFB-Akademie in Frankfurt zum Sportmanager weiter. Sein erklärtes Ziel: eine Führungsposition, in der er den Verein prägen und nach vorne bringen kann.

