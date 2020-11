Erfolgreicher Torschütze: Dreimal beförderte Sebastian Kerk den Ball beim Spiel in Regensburg ins Tor.

Imago Images/osnapix/Grafik:NOZ

Osnabrück. 4:2 für den VfL lautete das Ergebnis beim Spiel in Regensburg. Drei Tore gingen dabei auf das Konto von Mittelfeldspieler Sebastian Kerk. Ein Ausrufezeichen des 26-Jährigen, der bisher noch auf sein erstes Tor in dieser Saison gewartet hatte. Im VfL-Podcast "Brückengeflüster" berichtet er unter anderem über seinen Neustart in Osnabrück und bekommt lobende Worte von Reporterlegende Ulli Potofski.