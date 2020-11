Osnabrück. Von Ex-VfL-Spieler Marcos Álvarez gab es Lob per Instagram und eine Fangruppierung widmet ihm ein Gedicht: VfL-Verteidiger Bashkim Ajdini kann zu Recht stolz sein auf seine Leistung gegen den SV Sandhausen. Gemeinsam mit NOZ-Kolumnist Alexander Dercho analysiert er im VfL-Podcast "Brückengeflüster" die Stärken der Mannschaft und blickt auf seine Zeit in Quarantäne zurück.

Sechs Spiele in dieser Saison und immer noch ungeschlagen: Mit dieser Leistung des VfL Osnabrück konnte man nicht zwingend rechnen – zumal die Umstände nach den ersten drei Spieltagen durch die Quarantäne von zwei Drittel der Mannschaft deutlich erschwert wurden. Im VfL-Podcast "Brückengeflüster" bringt Ex-VfLer und NOZ-Kolumnist Alexander Dercho seine Anerkennung auf den Punkt: "Chapeau vor diesem Saisonstart!"

Johannes Kapitza

Einer, der einen großen Anteil am Erfolg der Mannschaft hat und vergangenen Samstag gegen den SV Sandhausen für die Lila-Weißen das 2:0 erzielte, ist Bashkim Ajdini. Die Anerkennung der Fans geht soweit, dass eine Fangruppe dem Rechtsverteidiger sogar ein Gedicht gewidmet und ihm – zur Erheiterung von Dercho – zum "Löwenpudel of the match" gekürt hat.



Dank Trainerteam Quarantäne gemeistert

Gemeinsam mit den NOZ-Sportredakteuren Susanne Fetter und Johannes Kapitza blickt Ajdini im Podcast außerdem auf die Zeit der Quarantäne zurück, die er "echt nicht nochmal haben muss." Sein Fazit unter anderem: selbst Fifa wird auf der Playstation irgendwann langweilig. Zum Glück hatte sich das Trainerteam des VfL alle Mühe gegeben, die Spieler fit zu halten. So stand dann plötzlich das Spinning-Rad vor Ajdinis Haustür, mit dem gemeinsam mit dem Rest der Mannschaft per Videoschalte trainiert wurde.

Was die Leistung der Mannschaft angeht, da sind sich Dercho und Ajdini einig: alles eine Frage des Willens, der trotz Quarantäne ungebrochen ist. So gebe es keinen Grund sich beim nächsten Spiel in Regensburg zu verstecken.

