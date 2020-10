Welche Auswirkungen haben Quarantäne und Corona-Infektionen auf sportlicher Ebene für den VfL? Auch diese Frage wird im VfL-Podcast "Brückengeflüster" diskutiert.

Osnabrück. Alle hatten sich auf den Restart der Saison in der 2. Fußball-Bundesliga gefreut - doch dann meldete der VfL Osnabrück zwei positive Coronatests und weitere weit über ein Dutzend Spieler als Kategorie-1-Kontakte in Quarantäne. Wie sehr wirft die Lila-Weißen das zurück? Das ist Thema in der neuen Folge des Podcasts "Brückengeflüster".