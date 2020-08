Reden über ihr Leben nach dem VfL Osnabrück: Andreas Schäfer (links) und Stefan Wessels im NOZ-Podcaststudio.

Hermann Pentermann/Grafik: NOZ

Osnabrück. Nach dem Abstieg im Zuge des Wettskandals im Sommer 2009 brauchten beide als Fußballer Abstand vom VfL Osnabrück. Mittlerweile sind Andreas Schäfer und Stefan Wessels in der Region wieder heimisch geworden. Was sie wieder zurückgezogen hat an die Hase, wie sie ihre Nachfolger im VfL-Trikot so sehen und warum das zweite Jahr in der 2. Fußball-Bundesliga schwierig sein kann, das berichten die beiden in dieser Folge des Brückengeflüsters.