Osnabrück. Mit einem 4:1 gegen Holstein Kiel hat die Mannschaft des VfL Osnabrück sich selbst für eine intensive, lehrreiche Saison belohnt. Gemeinsam blicken Vize-Kapitän David Blacha und Torhüter Philipp Kühn zurück auf die fordernde Spielzeit mit Höhen wie Tiefen – und erklären, warum die Corona-Pause für den VfL Osnabrück zum richtigen Zeitpunkt kam.





Worum geht’s?



Am Ende der Saison 2018/19 stand für die Mannschaft des VfL Osnabrück eine ausgelassene Aufstiegsfeier mit tausenden Fans auf dem Rathausplatz. Am Ende der Saison 2019/20 wurde wieder gefeiert – allerdings in einem leeren Stadion an der Bremer Brücke. Auch wenn der Klassenerhalt das klare Ziel der Lila-Weißen war: die Art und Weise haben sich David Blacha und Philipp Kühn sicher anders ausgemalt.

Michael Gründel

Im Gespräch mit den NOZ-Sportredakteuren Harald Pistorius und Benjamin Kraus blicken die beiden Spieler zurück und erzählen...