Osnabrück. Mit einem 1:1 gegen den großen HSV hat sich der VfL Osnabrück im Abstiegskampf einen weiteren Punkt gesichert. Reicht das schon für den Klassenerhalt? Darüber diskutieren in dieser Folge des Brückengeflüsters der ehemalige VfL-Spieler Alexander Dercho und VfL-Pressesprecher Sebastian Rüther.





Worum geht’s?



Zu 98 Prozent glaube er, dass der VfL Osnabrück den Klassenerhalt in der 2. Fußball-Bundesliga schafft. Das sagte Alexander Dercho, bis zum letzten Sommer selbst im Kader der Lila-Weißen, noch vor zwei Wochen. Hat sich an dieser Prognose nach der kämpferischen Leistung der Mannschaft in Hamburg etwas geändert? Das verrät Dercho in dieser Folge des Brückengeflüsters.

Sebastian Rüther, Pressesprecher des VfL Osnabrück, gibt Einblick, wie die Mannschaft sich jetzt auf die nächsten Spiele konzentriert. Außerdem geht es im Gespräch mit den NOZ-Sportredakteuren Susanne Fetter und Johannes Kapitza um...