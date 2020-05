Den Klassenerhalt in der 2. Bundesliga feierte die Mannschaft des VfL Osnabrück in der Saison 2007/08 im Spiel gegen die Kickers Offenbach.

Imago Images / Fishing 4

Osnabrück. Zuletzt ist der Klassenerhalt dem VfL Osnabrück in der Saison 2007/2008 gelungen. Mit dabei: Thomas Reichenberger, Andreas Schäfer und Jan Schanda. Die drei Ex-Spieler berichten in dieser Folge des Brückengeflüsters, was sie damals so erfolgreich gemacht hat. Und der damalige Sportdirektor Lothar Gans zieht Parallelen zum Team von heute.