Was geht in der Bezirksliga? Borgelt und Albers über eine spannende Saison

Im Zweikampf: Jan-Niklas Hau (links) vom Spielverein 16 und Nils Wenning vom Piesberger SV.

FuPa/Rickelmann/Grafik: NOZ

Osnabrück. Direkt vom Spielfeldrand kommt auch die 16. Folge des Amateurfußball-Podcasts "Bolzplatzultras". Während der Spielverein 16 sich mit einem 9:0-Sieg beim Piesberger SV an die Spitze der Kreisliga Stadt setzte, haben wir mit zwei Gästen über die Bezirksliga-Saison gesprochen. Wer wird Meister, wer kann überraschen - und was ist eigentlich in der Gemeinde Wallenhorst los?