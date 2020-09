Osnabrück. Die Bolzplatzultras sind wieder da – und wie es sich für Ultras gehört, sind sie ab sofort auch vor Ort unterwegs: auf den Plätzen der Region. In der neuen Folge des Amateurfußball-Podcasts der NOZ Medien beobachtete Sportredakteur Benjamin Kraus das Bezirkspokalspiel BSV Holzhausen gegen den Osnabrücker SC – zusammen mit Nico Fehlhauer (Trainer TSV Venne) und Benjamin Deuper (Trainer Hagener SV).

Worum geht es?

Fehlhauer (45) und Deuper (40) sind Fußballer durch und durch - und inzwischen langjährige und ambitionierte Trainer in der Region. In der neuen Folge der Bolzplatzultras geben sie einen Einblick in die Arbeit bei ihren Teams TSV Venne und Hagener SV und sprechen über die Ausgangslage in den neu eingeteilten Kreisliga-Staffeln. Zusätzlich Salz in der Suppe lieferte das Bezirkspokalspiel in Holzhausen, das die Podcast-Protagonisten während der Aufnahme von der Eckfahne aus beobachteten - und das Glück hatten, dass während der Aufnahme alle fünf Tore fielen. Beste Vorlagen natürlich für die Fußball-Momente, die wir alle lieben – inklusive einiger Fußballsprüche, etwa über die Beweglichkeit von OSC-Stratege Daniel Rehers, der per Knie-Drehschuss traf.

Die Gäste

Nico Fehlhauer spielte einst für den VfL Osnabrück drittklassig - in den 90er-Jahren in der damaligen Regionalliga Nord. Nach Stationen bei Eintracht Rheine, Preußen Lengerich und Sportfreunde Lotte stieg er mit dem Spielverein 16 im Jahr 2009 in die Bezirksliga auf - Seite an Seite mit dem jetzigen OSC-Trainer Tim Stein auf dem Feld. Nach Trainer-Engagements bei BW Merzen und BW Hollage trainierte er die letzten drei Jahre Cheruskia Laggenbeck in Westfalen, ehe er jetzt den TSV Venne in der Kreisliga Mitte übernahm. Seine Wege mit Benjamin Deuper haben sich immer wieder mal gekreuzt - etwa in heißen Duellen zwischen 16 und Deupers "Heimatklub" SV Hellern, bei dem er einst auch das Traineramt übernahm. Seit sieben Jahren trainiert Deuper nun - mit einer kurzen Unterbrechung - den Hagener SV in der Kreisliga Süd.

André Havergo

Das Thema

Ist dreigeteilt: Die Karrieren der Gäste und ihre aktuellen Vereine, der Fußball zu Corona-Zeiten mit seinen speziellen Bestimmungen in den neu eingeteilten Klassen - und natürlich das laufende Spiel in Holzhausen mit fünf Treffern während der laufenden Aufnahme. In der neuen Folge der Bolzplatzultras wird zudem thematisiert

wieso Nico Fehlhauer bei seiner ersten Fahrt nach Venne direkt im Straßengraben landete

warum die Gemeinschaft im Ort Hagen, wo Deuper trainiert, speziell und gleichzeitig einmalig ist

wieso Altstar Mustafa Aslantas vom OSC für die Partie in Holzhausen auf dem Spielberichtsbogen stand, obwohl er nur in Zivil anwesend war

warum beide als emotionale Trainer ihre Stärke aus der Arbeit mit Energie ziehen

welche Ambitionen beide mit ihren Mannschaften im Titelkampf ihrer Kreisliga-Staffeln haben

und welche Einschätzung die beiden zu den unter die Lupe genommenen Teams Holzhausen und OSC liefern.

Dazu gibt es den O-Ton der Woche vom Bezirkspokalspiel Lechtingen gegen Kalkriese.

