Die Neuronen verknüpften sich in der Wanne: Archimedes hatte seinen Einfall für das "Archimedische Prinzip", als er gerade badete. FOTO: imago images / Photo12 "Ach So!" - Neurowissenschaften Wie entstehen Geistesblitze? Von Friedrich Niemeyer | 22.11.2020, 12:15 Uhr

Warum überkommt uns der "Aha-Moment" oft unverhofft, wenn wir gerade mit etwas ganz anderem beschäftigt sind, als mit dem Problem, über das wir schon seit Wochen grübeln? Was passiert da in unserem Kopf? In unserer "Ach so!"-Kolumne rund ums Alltagswissen geht es heute darum, wie in unserem Gehirn Geistesblitze entstehen – und was sie auslöst.