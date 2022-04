Laut Thiem lässt sich UV-Licht, das die Sonne abstrahlt, grob in drei Kategorien unterteilen: UVC-, UVB- und UVA-Strahlen. Die UVC-Strahlen seien besonders aggressiv und kurzwellig, würden deshalb aber auch nicht die Erdatmosphäre durchdringen. Die UVB-Strahlen seien dagegen etwas langwelliger, aber trotzdem noch aggressiv. Sie verursachten Sonnenbrand und seien auch hauptsächlich für Hautkrebs verantwortlich. „Die langwelligen UVA-Strahlen dringen besonders tief in die Haut ein und führen zu Hautalterung, können aber auch Sonnenallergie auslösen“, so Thiem. Zudem könnten sie auch in geringem Maße Hautkrebs verursachen.

Um die Windschutzscheibe des Autos zu durchdringen, sind die UVB-Strahlen laut Thiem zu kurz. Das heißt: Wer im Stau steht, muss sich nicht mit Sonnenmilch eincremen – ein Sonnenbrand ist nämlich nicht möglich. Die langwelligen UVA-Strahlen durchdringen jedoch die Windschutzscheibe. Dauert der Stau also lange genug, reicht es vielleicht sogar für ein wenig Bräune. Problematisch wird es jedoch für Menschen mit sensibler Haut. Wer unter Sonnenallergie leidet, sollte sich mit langer Kleidung vor den UVA-Strahlen schützen.

„Dass die UVB-Strahlen Fensterscheiben nicht durchdringen, hat vor allem im Winter große Nachteile“, erklärt der Hautarzt. Ältere und kranke Menschen könnten zu dieser Jahreszeit wegen Schnee und Glätte häufig ihre Wohnung nicht verlassen. Deshalb fehlten dem Körper die UVB-Strahlen, die er unbedingt für die Vitamin-D-Synthese braucht. Vitamin D spielt eine wesentliche Rolle für den Calcium-Spiegel im Blut und beim Knochenaufbau. Bei einem Mangel kann es zu einer schmerzhaften Knochenaufweichung kommen.