Demnach erscheint das Schadprogramm als Link in einer E-Mail oder einer Facebook-Nachricht und teilt dem Nutzer mit, dass er in einem Posting auf Facebook gekennzeichnet wurde. Steige der Nutzer in das soziale Netzwerk ein und klicke den Link an, werde er zu einer anderen Webseite weitergeleitet und aufgefordert, eine Browser-Erweiterung oder ein Plug-in herunterzuladen, um ein Video anzusehen. Folgt er nun dieser Aufforderung, verschaffe das dem Hacker Zugriff auf alles, was im Browser gespeichert sei. Das gelte auch für auf Accounts mit geschützten Passwörtern.