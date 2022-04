„Theoretisch lässt sich die Xbox One auch ohne Kinect betreiben, aber Microsoft geht selbst davon aus, das Nutzern allein die Möglichkeit genügt, die Kamera abschalten zu können, sie aber in der Praxis keinen Gebrauch davon machen werden. Dazu ist das gesamte Bedienkonzept zu stark auf Kinect abgestimmt“, heißt es dazu bei Heise Online. Außerdem habe man beim Testen der Konsole auf der Gamescom Befehle bis zu viermal wiederholen müssen, bevor die Xbox sie richtig verstanden habe.

Ausgerechnet die Kinect-Kamera und ihre Funktionen hatten zunächst aber für Empörung gesorgt. Datenschützer verliehen der Xbox One nach der ersten Vorstellung sogar den Titel „Schnüffel-Konsole“. Kritik hagelte es auch wegen des ursprünglich geplanten Onlinezwangs und einer Gebrauchtspiele-Sperre, die dann aber überarbeitet wurden. Auch den Vorwurf der Schnüffelei wollte Microsoft natürlich nicht auf sich sitzen lassen: Einzelne Funktionen der Kinect oder sogar die gesamte Kamera können nun abgeschaltet werden. Biometrische Daten würden nur noch lokal auf der Xbox One gespeichert, und vor jeder Übertragung persönlicher Daten fragt die Konsole den Nutzer um Erlaubnis.

Beim Preis hat allerdings Sony die Nase vorn: Zum Start ab dem 29. November in Deutschland wird die PS4 mit 399 Euro 100 Euro günstiger als der Rivale aus dem Hause Microsoft, der irgendwann „Ende des Jahres kommt“. Der Grund dafür, dass die Xbox vergleichsweise teuer ist, dürfte nach Ansicht von Experten die Kinect-Kamera sein. Sie liegt jeder Konsole bei und ist aufwendig in der Herstellung. Dem Spieler bietet sie einige Vorteile: Sie reagiert auf Bewegungen oder auch Stimmen und sie erkennt bis zu sechs Spieler in hellen und komplett dunklen Räumen, registriert kleinste Körperbewegungen und misst sogar ihren Herzschlag. Das eröffnet spannende Möglichkeiten für neue Spiele und Steuerungskonzepte.

Die PlayStation-4-Konsole wirkt, da sind sich fast alle Experten einig, um einiges eleganter als ihr Konkurrent. Sie kann nicht nur horizontal, sondern auch vertikal aufgestellt werden. Im Vergleich zum Vorgängermodell PS3 ist der Controller laut Gulli.de griffiger und besser in der Handhabung. Sogar das Touchpad könne mit den Daumen leicht erreicht werden; insgesamt reagiere die Steuerung äußerst präzise.

Traditionell wird es für die Playstation jede Menge Games geben – darunter auch Exklusivtitel, die es für keine andere Konsole gibt. Für die Playstation 4 sind bislang folgende Spiele bestätigt: Knack, Driveclub, Infamous - Second Son, Killzone - Shadow Fall, The Order 1866, Dark Sorcerer, Basement Crawl.

Auch bei Microsoft wird einiges zu daddeln angeboten, allerdings weniger Exklusivtitel. Wer die Xbox vorbestellt, bekommt den Fußball-Klassiker „Fifa 14“ gratis dazu. Als Exklusivtitel der Xbox One sind bislang folgende Spiele bekannt: Forza Motorsport 5, Quantum Break, Ryse, Halo 5, Dead Rising 3, Titanfall, Killer Instinct, Max – The Curse of Brotherhood, Project Spark.

Welche der Spielekonsolen das Rennen macht, entscheiden am Ende die Konsumenten. In den USA liegen bisher allerdings mehr Vorbestellungen für die Playstation 4 als für die Xbox One vor. Nach Ansicht des ZDF Magazins „Volle Kanne“ teilt sich die Spielergemeinde in zwei große Gruppen: Die Hardcore-Gamer, die täglich sehr viel Zeit mit Computerspielen verbringen und einen hohen Schwierigkeitsgrad wollen, und solche, die ein Entertainment-Center für die ganze Familie suchen: Erstere würden wohl die Playstation 4 wählen. Letztere seien vermutlich mit der Rundum-Spaß-Box fürs Wohnzimmer von Microsoft besser bedient.