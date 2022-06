Ermöglicht würde das durch eine bevorstehenden Neuregelung der Verbraucherrechte in der EU, berichtet Heise.Online. Nach dem deutschen Fernabsatzgesetz dürfen Kunden bisher Ware nach einem Online- oder Versandkauf binnen 14 Tagen in der Regel auf Kosten des Verkäufers zurückschicken. Das am 13. Juni 2014 in Kraft tretende Gesetz zur Umsetzung der EU- Verbraucherrechterichtlinie würde jedoch die Zahlungspflichten umkehren: Die Verbraucher müssten dann die Kosten der Rücksendung unabhängig vom Warenwert tragen. Auch die bisher gängige sogenannte „40-Euro-Klausel“ würde damit laut Heise.Online entfallen.