Richtig cool vor allem an warmen Tagen sind das sogenannte Disc Dog und das Dog Diving. Bei letzterer Sportart springt der Vierbeiner möglichst weit ins kalte Nass. Beim Disc Dog fängt er eine Frisbeescheibe, die ihm sein Halter zuwirft. Bei insgesamt vier Qualifikationsterminen in diesem Jahr in ganz Deutschland konnten sich Hund und Herrchen erstmals für das Finale am 15. September in Dormagen qualifizieren. Dort wird der erste Deutsche Meister in dieser Sportart ermittelt.