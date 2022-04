Wer noch Zweifel hatte, dass Ausspähprogramme auch für deutsche Staatsbürger unangenehme Folgen haben können, wird jetzt eines Besseren belehrt: Nach einem Bericht des Griesheimer Anzeigers hatte der Facebook-Eintrag des 28-Jährigen vom 4. Juli folgenden Wortlaut: „Sehr verehrte Damen und Herren, der Vorstand des NSA-Spion-Schutzbund e.V. lädt Sie recht herzlich zu unserem ersten Entdecken und Beobachten Wochenende am Dagger Complex ein. Ganz nach dem Vorbild der von uns geschützten Art, der NSA-Spione, wollen wir uns an den Ort des Geschehens begeben. Vor Ort können wir dann gemeinsam den bedrohten Lebensraum der NSA-Spione erforschen und uns über ihre Tages- und Nachtbeschäftigungen austauschen. Wenn wir ganz viel Glück haben, bekommen wir vielleicht sogar einen echten NSA-Spion mit unseren eigenen Augen zu sehen. Klingt das nicht spannend?“

Dieser Post auf der Seite des „NSA-Spion-Schutzbund e.V“ hatte Folgen, berichtet die Zeitung weiter: Fünf Tage später klingelte gegen 7 Uhr das Handy von Bangert. Der Anrufer fragte ihn, ob er für diese Veranstaltung verantwortlich sei. Als Bangert mit „Ja“ antwortete, klingelte es schon an seiner Tür. Der Anrufer weist ihn an, mit den Besuchern zu sprechen. Die unangekündigten Gäste entpuppen sich als Polizisten, die von ihm Auskunft über den bei Facebook angekündigten Ausflug verlangten. So wollten sie unter anderem die Namen der Teilnehmer von ihm erfahren. „Es haben nicht viele Leute (zu dem Spaziergang) zugesagt und trotzdem hat es ausgereicht, um die US-Behörden, die Polizei und den Staatsschutz zu aktivieren“, zitiert der Griesheimer Anzeiger Bangert.

Später erhielt Bangert auch noch einen Anruf von der Polizei. Der Beamte forderte ihn auf, eine bestimmte Telefonnummer anzurufen. Dem gutjahrs blog! erzählt Bangert: „Ich hab dann dort angerufen und erfahren, dass das ein Herr vom ZK10, von der Abteilung Staatsschutz aus Darmstadt ist. Der hat mich dann auch nochmal gefragt, was es mit dieser Veranstaltung auf sich hat. Bei diesem Gespräch habe ich dann auch erfahren, dass wohl US-Behörden hinter dem Besuch und hinter den Anrufen steckten.“

Später fand, so berichtet der Greisheimer Anzeiger weiter, fand dann noch in Bangerts Wohnung ein Gespräch einem Beamten des Staatsschutzes und einem Beamten der Griesheimer Polizeiwache statt. Bangerts wurde dabei unter anderem nach seiner politischen Gesinnung gefragt und, ob er Beziehungen zum Schwarzen Block habe. Außerdem sagte der Polizeibeamte, dass Bangert die Demonstration ankündigen müsse, obwohl Bangerts selbst angab, dass es sich dabei gar nicht um eine Demonstration handele, sondern um einen Spaziergang. Das habe er dann auch getan. Etwa 60 bis 70 Leute nahmen dann an dem Spaziergang rund um den Dagger-Komplex teil.

US-Stellung Griesheim

In der US-Stellung Griesheim waren von 1961 bis 1970 atomar bestückte Flugabwehrraketen stationiert. 1999 wurden die 66th Military Intelligence Group der Amerikaner und deren Military Intelligence Battalion nach Griesheim verlegt. Damit sind die bekannten Geheimdienstabteilungen der US-Armee, die auch die Station Bad Aibling betrieben, in Griesheim zu finden.