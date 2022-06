Der Stoff bekämpfe die stets gleichen Proteine im Inneren der Grippeviren statt wie derzeitige Substanzen die wandlungsfähigen an der Außenhülle, berichtete die britische Zeitung «The Guardian» am Montag. Ein Forscherteam der Universität Oxford habe den Impfstoff erstmals an Menschen getestet. Weitere Studien sollen folgen.